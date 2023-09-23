Денис Пушилин стал первым главой Донецкой народной республики в составе России

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 21 0

После проведенного голосования руководитель региона принял соответствующую присягу.

Денис Пушилин стал первым главой Донецкой народной республики в составе России

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Денис Пушилин вступил в должность главы Донецкой народной республики (ДНР) и стал первым руководителем региона уже в составе России. Такое решение было принято согласно результатам голосования депутатов Народного совета, сообщил российский журналист Владимир Соловьев. Он принес присягу в качестве главы ДНР.

Российская Федерация продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали снабжать Украину вооружением и техникой.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ на основании референдумов, которые прошли легитимно и полностью отразили мнение жителей регионов, так же как и Крым, жители которого приняли решение войти в состав России в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области.

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