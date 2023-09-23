Появились первые фото со съемок продолжения «Счастливы вместе»

В этом месяце было объявлено о старте съемок нового сериала «Букины», который станет продолжением культового ситкома «Счастливы вместе». Его реализацией занимаются братья Андреасян. Первый кадры со съемочной площадки опубликовал Telegram-канал CelebaNews.

К своим ролям вернулись Наталья Бочкарева, Виктор Логинов, Дарья Сагалова и Александр Якин. Также к составу присоединился Михаил Тарабукин из «Кухни», который играет ухажера Светки — героини Сагаловой. Предполагается, что молодой человек будет ухаживать за блондинкой, словно джентльмен.

Алексей Якин вернулся к роли Ромы Букина. Фанаты проекта шутят, что за эти годы подросток успел не только вырасти, но и облысеть. Дашу и Гену Букиных сыграют Наталья Бочкарева и Виктор Логинов. К слову, соседей Лены и Толика не будет, зато появится Барон, сыграет его другой пес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе».