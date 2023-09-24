Войска РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

В российском Минобороны рассказали об успехах российской армии. Какие задачи сейчас в приоритете?
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
За минувшие сутки Вооруженные силы РФ отразили пять атак украинских нацистов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.
Уточняется, в результате успешного отражения атак ВС РФ удалось ликвидировать до 20 боевиков ВСУ. Действия противника были пресечены в районах Торского Выступа и Серебрянского лесничества.
Урон был нанесен живой силе штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, пятой бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов»*.
По данным оборонного ведомства, районе населенного пункта Серебрянка авиация ВС РФ нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам ВСУ. Вблизи Кременной средства противовоздушной обороны также сбили вражеский беспилотный летательный аппарат.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru показывал, как танки Т-80 и ЗРК «Оса» разносят позиции ВСУ.
* — запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.
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