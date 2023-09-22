Под огонь российских военных попадают техника, наблюдательные пункты и склады боеприпасов боевиков.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей танков Т-80 и расчетов ЗРК «Оса-АКМ» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи Т-80, в частности, оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям и обеспечивают наступление российских войск. Кроме того, танкисты успешно поражают цели на значительном удалении и вне прямой видимости. Под огонь боевых машин попадают артиллерия, техника, наблюдательные пункты и склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

А тем временем только один расчет ЗРК «Оса-АКМ» уничтожил более 30 беспилотников противника на краснолиманском направлении. Так, данное вооружение позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные дроны еще на дальних рубежах.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.