Переполнены болью: ТОП-5 советов, как простить родителей за ошибки в воспитании

К каким мерам нужно прибегнуть, чтобы психологически очиститься и перезагрузиться?

Нередко, даже вырастая, дочери и сыновья несут обиды на родителей в другие сферы жизни. Сотни обиженных детей в облике взрослых ходят по улицам, будучи не в состоянии решить свою проблему.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru психолог Константин Никулин назвал пять основных советов, которые помогут человеку разобраться со своими проблемами. Обращать на эти пункты внимание нужно в первую очередь, если клиент всерьез и надолго хочет освободиться от гнета переживаний.

Так, по словам Никулина, в первую очередь нужно сформулировать и проговорить у себя в голове запрос. Попытка понять, какие взаимодействия с родителями были особенно болезненными — первый шаг на пути к освобождению.

Второй совет — выплеснуть застоявшиеся эмоции. Идеальным и экологичным вариантом может быть написание письма без отправки.

«Иногда рекомендуют порвать бумагу, побить подушку, прокричаться даже для того, чтобы выпустить ту боль, ту агрессию, ту зажатость, которая внутри скопилась», — подмечает он.

Третьим шагом будет выработка осознания, что родители детям ничем не обязаны. Они должны по Семейному Кодексу, но конкретные правила поведения не закреплены никакими догмами, подчеркивает психолог.

Четвертый и пятый совет заключаются в том, чтобы простить и символически отпустить родительские ошибки, выбросить их из головы.

«Вы можете написать все свои обиды, все то, что мешает вам выстроить нормальные отношения. Привязать, например, эту бумагу, этот конверт к воздушному шарику и отпустить его в небо. И только после этого вы можете попробовать начать выстраивать отношения с родителями уже без этих обид, без этих сложностей и боли, которая была внутри. Не всегда это будет получаться, не всегда родители будут готовы выслушать вас в плане того, что вас не устраивало, на что вы обижались. Это не нужно. Работа над обидами и отпускание обид — это работа с самим собой, а выстраивать отношения с родителями или нет — это уже будет ваш выбор», — подытожил он.

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