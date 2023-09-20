Зависимость или блажь? Психолог назвала пять признаков игромании у детей

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Алина Крылова
Алина Крылова 13 0

Психолог Метелева: у ребенка с игроманией могут появиться и другие зависимости

Зависимость или блажь? Психолог назвала пять признаков игромании у детей

Фото: www.globallookpress.com / Gili Yaari

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Отличить безобидное увлечение от серьезных проблем бывает очень непросто. На что обращать внимание и когда бить тревогу?

Компьютерные игры могут перерасти в зависимость, которая недавно была официально внесена ВОЗ в список психических расстройств. Опытные родители уже знают, на что обращать внимание и какие сигналы говорят о проблемах.

В беседе с Газетой.ру клинический психолог Татьяна Метелева перечислила пять основных признаков, указывающих, что у вашего ребенка явные проблемы. По словам специалиста, постоянное увеличение времени игры, сокращение кругозора, потеря интереса ко всему, кроме игры, дистанцирование от людей, появление «синдрома отмены» могут указывать на то, что ребенок попался «на крючок».

«Важно понимать, что игромания — это точно такая же зависимость, как и зависимость от алкоголя или наркотиков. Происходит фокусировка на одном объекте или чрезмерная вовлеченность в какой-то процесс. Зависимое от игры поведение отличается тем, что игра становится не частью отдыха, а центром жизни ребенка, а все остальные сферы имеют лишь вспомогательную функцию и выстраиваются вокруг игры», — объяснила эксперт.

Особенное внимание родителей психолог призвала обращать именно на «синдром отмены». Если ребенок стал нервным, стрессует, пока не играет, это наглядно указывает на проблемы. Любое вмешательство провоцирует внутренний бунт, который рискует сказаться на ребенке.

«В дальнейшем могут появиться и более серьезные физиологические симптомы: нарушения режима сна, потеря потребности в еде, тахикардия, обильное потоотделение, тремор конечностей», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, должны ли дети испытывать благодарность за появление на свет.

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