«Был профессионалом»: стали известны детали похорон Алексея Янина

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 57 0

Похороны актера Янина прошли в закрытом формате

«Был профессионалом»: стали известны детали похорон Алексея Янина

Фото: www.globallookpress.com / Dariya Sidorina

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Кто тяжелее всего переживает смерть актера?

В Москве в последний путь проводили актера театра и кино Алексея Янина. Он умер 19 сентября после продолжительной болезни. По решению родных артиста, похороны на Ваганьковском кладбище прошли в закрытом режиме.

Как сообщает один из федеральных телеканалов, на похоронах, помимо матери, супруги и 11-летнего сына актера, были коллеги по цеху, в том числе Илья Глинников, Александр Ильин, Евгений Дремин и Сергей Алдонин.

«В последний раз виделись с ним на спектакле „Бесы“ в РАМТе. Я запомнил его харизматичным, энергичным, светлейшим. Он был профессионалом, горящим профессией. Был, есть и будет», — поделился Илья Глинников.

Сергей Алдонин высказался, что боится представить, что пришлось пережить родным. Он думает, что ребенку сейчас тяжелее всего, мальчик был сильно привязан к своему отцу.

«Очень жаль, что таких ярких, талантливых людей Господь так рано забирает», — сказал журналистам Евгений Дремин.

В 2015 году у Алексея Янина произошел инсульт. Ему сделали трепанацию черепа, затем ввели в медикаментозную кому на два месяца. Восемь лет артист боролся с последствиями недуга. Но болезнь оказалась сильнее. В начале сентября он попал в реанимацию, 19 сентября его сердце перестало биться. Янин умер в возрасте 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Янина рассказывала о «смерти» супруга.

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