В ДНР ввели военную цензуру на сообщения и телефонные разговоры

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 434 0

В республике также будет действовать комендантский час.

В ДНР ввели военную цензуру на сообщения и телефонные разговоры

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Военная цензура на телефонные звонки, электронные почтовые письма и интернет-сообщения вводится в Донецкой Народной Республике. Соответствующий указ был подписан главой ДНР Денисом Пушилиным.

Контроль будет вестись не только за телефонными переговорами, но и почтовыми отправлениями. Местное управление ФСБ занимается разработкой плана осуществления работы совместно с министерством связи и министерством финансов ДНР.

В регионе также введен комендантский час. Улицы будут патрулироваться с 23:00 до 04:00 в будние дни. Запрещены также некоторые массовые акции, в том числе несогласованные собрания и митинги. Исключения составляют мероприятия, разрешение на проведение которых предоставлено Оперштабом по реагированию на военные угрозы.

Ранее 5-tv.ru писал, что движение на поврежденной части Крымского моста открыли раньше срока. Комендантский час, который действовал на трассе, сняли

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