Не играет по правилам: чем недоволен Жозеп Боррель после визита на ГА ООН

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Боррель после визита на Генассамблею ООН недоволен: мир не играет по правилам

Не играет по правилам: чем недоволен Жозеп Боррель после визита на ГА ООН

Фото: www.globallookpress.com / Carlos LujÃƒÂ¡N

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Почему политик уверен в бесполезности системы, регулирующей мировую политику?

Правила, которые раньше регулировали мировую политику, исчерпали себя. Таким мнением поделился глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель после посещения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

По его словам, активно растет число развивающихся стран. Но вместо укрепления действующих норм можно наблюдать их бесполезность.

«В то же время у нас появляется все больше и больше влиятельных игроков и все больше и больше глобальных проблем, но достичь консенсуса для их решения становится все труднее», — заявил Боррель.

По мнению политика, государства на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в других регионах уверены в существовании альтернативы Западу. При этом, такая позиция касается не только экономической или военной, но и идеологической и даже технологической сферы.

«Китай и Россия бросают вызов универсальному характеру прав человека, и многие страны так называемого Глобального Юга восприимчивы к такому подходу», — считает Боррель.

Боррель: Евросоюз должен готовиться принять десять новых стран

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные политики не смогли прийти к соглашению с Россией по возобновлению зерновой сделки. Жозеп Боррель призвал не искать оправданий или ложных аргументов.

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