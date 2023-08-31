Боррель: Евросоюз должен готовиться принять десять новых стран

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Одним из новых членов сообщества может стать Украина. Но когда?

Боррель: Евросоюз должен готовиться принять десять новых стран

Фото: www.globallookpress.com / Mateo Lanzuela

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Евросоюзу нужно быть готовым к принятию десяти новых государств. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель во время встречи глав МИД стран сообщества в Толедо, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что одним из новых членов должна стать Украина. И Киев нуждаются в большой помощи для вступления в ЕС.

«Мы должны быть готовы к приему десяти новых членов ЕС. В этих условиях определение некого горизонта, временных рамок приема позволит сосредоточить усилия стран ЕС и стран — кандидатов», — отметил Боррель.

В сентябре должна состояться новая встреча для обсуждения вопросов расширения Евросоюза.

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В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина и Босния и Герцеговина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине. Жозеп Боррель отметил, что в период с 2024 по 2027 год страна сможет получать из него помощь.

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