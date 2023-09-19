Поставок не будет: Боррель заявил о невозможности возобновления зерновой сделки

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Алексей Панков
Алексей Панков 19 0

Боррель: сейчас нет возможности достигнуть соглашения по зерновой сделке

Поставок не будет: Боррель заявил о невозможности возобновления зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что мешает продолжению «черноморской инициативы»?

Западным политикам не удается согласовать с Россией условия возобновления зерновой сделки. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает агентство РИА Новости.

По его словам, наложенные ограничения не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений из РФ. Поэтому он приходит к выводу, что Кремль попросту не заинтересовав в возобновлении «черноморской инициативы».

«Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций <…> Так что не ищите оправданий и не ищите ложных аргументов», — отметил Боррель.

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