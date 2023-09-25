Полицейские поймали аллигатора-убийцу с остатками тела жертвы в пасти

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Опасный хищник без надзора разгуливал по жилой местности. Как так вышло?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Аллигатора-убийцу обнаружили в американской Флориде. Его жертвой стала, как минимум, одна женщина. Она жила неподалеку от заболоченной местности, где ночью на нее и напал хищник.

Четырехметрового аллигатора, который держал тело жертвы в своей пасти обнаружили утром. Очевидцы вызвали полицейских, которые, застрелили опасного хищника.

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