Полицейские поймали аллигатора-убийцу с остатками тела жертвы в пасти
Опасный хищник без надзора разгуливал по жилой местности. Как так вышло?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru
Аллигатора-убийцу обнаружили в американской Флориде. Его жертвой стала, как минимум, одна женщина. Она жила неподалеку от заболоченной местности, где ночью на нее и напал хищник.
Четырехметрового аллигатора, который держал тело жертвы в своей пасти обнаружили утром. Очевидцы вызвали полицейских, которые, застрелили опасного хищника.
Читайте также
+20° 767 мм рт. ст.
49%
49%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?