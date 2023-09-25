Евросоюз в августе вывез 4 млн тонн зерна с Украины сухопутным путем

Несмотря на выход России из зерновой сделки, вывоз зерна с Украины продолжается. Так, Евросоюз в августе сухопутным путем вывез из страны четыре миллиона тонн продовольствия, сообщает Еврокомиссия.

Как уточнила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, с мая 2022-го всего было вывезено 53 миллиона тонн агропродукции, в том числе 48 миллионов тонн зерна. Украина с этого получила не малую прибыль — 38 миллиардов евро.

РФ приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке, но только после выполнения Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, западным политикам не удается согласовать с Россией условия возобновления зерновой сделки.