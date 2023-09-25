Венгрия отказалась поддерживать Украину в международных делах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Reuters: Венгрия возобновит поддержку Киева после восстановления прав венгров

Венгрия отказалась поддерживать Украину в международных делах

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Неужели Будапешт последовал примеру Варшавы?

Венгрия не намерена поддерживать Украину в международных делах, пока та не вернет права закарпатским венграм на своих территориях. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан во время выступления перед венгерским парламентом, пишет агентство Reuters.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сегодня выступил против введения антироссийских санкций в отношении ядерной энергетики. Он выразил свои опасения в связи с тем, что это может привести к ослаблению ЕС в конкуренции с США в данной сфере.

Все больше стран поддерживают тенденцию ослабления поддержки Киева. Например, продолжают накаляться отношения Польши и Украины. Высокопоставленные чиновники начали фактически игнорировать президента Владимира Зеленского — они избегали встречи с ним на полях Генассамблеи ООН и не отреагировали на его визит в страну.

Польский лидер Анджей Дуда и вовсе сравнил Незалежную с утопающим, который может утянуть на дно.

Начались стычки между Киевом и Варшавой после решения Польши продлить в одностороннем порядке ограничения на ввоз четырех наименований из списка запрещенной украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС.

Ранее 5-tv.ru жена Зеленского оценила его шансы на выборах президента Украины.

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