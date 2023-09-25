«Нужен ли он»: жена Зеленского оценила его шансы на выборах президента Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 159 0

BI: Зеленская сомневается, что ее супруг примет участие в выборах на Украине

«Нужен ли он»: жена Зеленского оценила его шансы на выборах президента Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Страна в 2024 году готовится выбрать нового лидера.

Супруга действующего украинского президента Елена Зеленская допустила, что Владимир Зеленский не будет баллотироваться на второй срок на грядущих выборах. Об этом пишет Business Insider.

«Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента», — приводят авторы слова Зеленской.

Первая леди Украины пояснила, что Зеленский будет руководствоваться собственными ощущениями и настроениями граждан. По ее словам, если он почувствует, что население страны больше не хочет видеть его во главе Незалежной, то он, скорее всего, не выдвинет свою кандидатуру.

Елена Зеленская также поделилась откровением — она не полностью поддерживала своего мужа во время прошлых выборов.

На Украине действует военное положение. В таких условиях выборы президента запрещены, однако они могут быть проведены с разрешения парламента. Для этого органу нужно поддержать поправки в законодательство. Кроме того, отмечал Зеленский, для проведения выборов западным странам придется выделить дополнительные средства, а наблюдателям работать из «окопов».

Ранее 5-tv.ru писал, чем Зеленский раздражает союзников на Западе.

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