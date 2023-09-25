МИД России выразил послу Болгарии протест из-за выдворения настоятеля РПЦ

Послу Болгарии выражен решительный протест из-за выдворения настоятеля Русской православной церкви (РПЦ) в Софии. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Уточняется, что дипломат был вызван в ведомство в понедельник, 25 сентября.

«Отмечено, что очередная провокационная выходка болгарских властей, полностью вписывающаяся в текущие евроатлантические установки по „борьбе с российским влиянием“, неизбежно обернется неприятными последствиями — прежде всего для его инициаторов», — говорится в заявлении МИД.

В заключение добавляется, что действия, направленные на разрушения отношений двух стран, не имеют никаких перспектив и обречены на провал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла США в России Линн Трейси вызвали в МИД в Москве, где предъявили ей официальную ноту об объявлении американских дипломатов персонами нон грата.