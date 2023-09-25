Стали известны подробности смерти главаря сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Денаро

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Полина Долгова
Полина Долгова 22 0

Глава сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро умер от рака

Стали известны подробности смерти главаря сицилийской мафии «Коза ностра» Маттео Денаро

Фото: www.globallookpress.com / Alberto Lo Bianco

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Он был включен в список десяти наиболее опасных преступников в мире.

В Италии в возрасте 62-х лет не выходя из комы умер один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро. Несколько лет назад у него обнаружили рак толстой кишки. Ему сделали несколько операций, он проходил курсы химиотерапии. С августа этого года мафиози находился в больнице ЛʼАкуила в бронированной палате, а 22 сентября впал в кому, сообщает агентство ANSA.

Денаро задержали в начале января этого года, до этого он жил бегстве на протяжении тридцати лет, его разыскивали с 1993 года. Главарь был включен в список десяти наиболее опасных преступников в мире.

Мужчину обнаружили в клинике в Палермо, где он проходил лечение. В его задержании участвовали более ста человек. В полиции рассказали, что вычислить местонахождение преступника удалось благодаря зашифрованной записке, найденной сотрудником полиции под прикрытием в доме одной из сестер Денаро. В ней говорилось, что глава мафиози борется с раком прямой кишки. Мужчину арестовали в январе этого года и поместили в камеру строгого режима.

Предварительно, главу «Коза Ностры» похоронят на Сицилии, в родном городе Кастельветрано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер «последний крестный отец» итальянской мафии «Коза Ностра».

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