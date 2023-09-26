«Не хочу шокировать»: Маск вступился за Россию после обвинений в ее адрес

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 64 0

Маск вступился за Россию после обвинений Канады в пропаганде

«Не хочу шокировать»: Маск вступился за Россию после обвинений в ее адрес

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

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Основатель Tesla и Space X отреагировал на ситуацию с чествованием эсэсовца в парламенте Канады.

На ситуацию с нацистом в парламенте Канады отреагировал и американский бизнесмен Илон Маск, вступившись за Россию. Свое мнение он выразил в социальной сети X.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», — написал Маск.

Несколькими днями ранее в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боец дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

Позднее в Канаде извинились за чествование эсэсовца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ООН выступила против чествования участников нацистской деятельности.

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