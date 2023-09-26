Дон Жуан, Казанова, Отелло: психолог назвала ТОП самых опасных комплексов мужчин

Откуда родом эти проблемы и можно ли от них избавиться?

О мужских комплексах, которые связаны со страхами, неуверенностью в себе и изрядно портят жизнь не только женщинам, но и самим мужчинам рассказала aif.ru психолог-сексолог Ольга Парамонова. По словам специалиста, комплексы представляют собой совокупность установок, поддерживающих определенную цель. Так, человек живет своими убеждениями, создавая определенные ситуации в настоящем.

Комплекс Отелло

Обладатель комплекса Отелло не уверен в себе, у него низкая самооценка. Все это сформировалось в детстве, когда мужчина в юном или детском возрасте пережил серьезный негативный опыт, такие как, предательство, отвержение либо неожиданно его бросили без объяснения. Опираясь на прошлые воспоминания, ревнивец пытается защитить себя от повторения болезненного переживания, при этом не понимая, как уже сам разрушает отношения с любимой. В данном случае, с одной стороны, мужчине кто-то должен открыть глаза, с другой — пока он сам не осознает, что поступает неправильно, ему никто не сможет помочь. Отелло не только продолжит мучиться сам, но и травмировать вторую половинку.

Комплекс Дон Жуана

Литературный образ ненасытного обольстителя женщин, повесы и распутника — Дон Жуана актуален во все времена. Но смотреть на него как на литературного героя и стать его очередной жертвой — разные вещи. Длительные отношения с Дон Жуаном практически невозможны, для него крайне важен элемент новизны. Его цель - найти очередную новую женщину, а не глубокие чувства и любовь. Также Дон Жуану неважны внешность женщины, род ее деятельности, что ее волнует. У него нет понятия «мы», «пара», есть лишь «я». Для него «мы» — это что-то опасное и доставляющее боль. Из-за комплекса человек не готов преодолевать себя и учиться управлять своими импульсивными решениями. Такое поведение, по словам специалиста, родом из детства. Например, мог быть контакт с гиперопекающей мамой, рядом с которой мальчик потерял себя. Чтобы избежать повторения опасного опыта, будучи взрослым, он избегает женщин.

Комплекс Казановы

Этот комплекс назван в честь реального любовного обольстителя из Италии, который описал свои похождения в мемуарах. Несмотря на то, что у него много женщин и несколько одновременных отношений, он любит своих возлюбленных и возносит их до уровня Мадонны. Мужчине с комплексом Казановы имеет значение как количество, так и качество их связи. Он пытается не только взять, но и многое дать своим возлюбенным: он дарит подарки, красиво ухаживает, устраивает праздник. Несмотря на то, что он может задерживаться в отношениях чуть дольше, чем Дон Жуан, все равно он избегает серьезных отношений, оставляя ее с разбитым сердцем.

Комплекс Вертера

У таких мужчин преобладает платоническая любовь к женщине, как к своей матери. Он умеет заботиться, долго ухаживает, романтичен. Вначале женщины любят таких мужчин, но спустя какое-то время устают от их скромности и нерешительности. Если женщина не решится инициировать секс, то мужчина может никогда и не перейдет на новый уровень отношений.

Опять же причина такого поведения кроется в детстве. У этих мужчин правильная асексуальная мама, которая позволяла себе быть исключительно мамой своих детей. Она не красила губы красной помадой, не флиртовала со своим супругом, не ходила на свидания либо на работу. Ребенок не мог осознанно подумать о том, что у его мамы сначала должен был случиться секс, после которого родился он.

Резюмируя, Парамонова сообщила, что если мужчине 40 лет и у него нет и не было длительных отношений, либо ему 25, но все его общение с женщинами идет по единому несерьезному сценарию, то стоит понять вовремя, что это ненормально и обратиться к психологу. Он поможет разобраться, что именно мешает ему влюбиться и построить долгосрочный союз.

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