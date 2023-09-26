«Только кажется простым»: чем на самом деле опасен шугаринг

Эпиляция сахарной пастой набирает все большую популярность в России. Но так ли безобидна эта процедура?

В погоне за красотой российские женщины используют самые разные способы. Все большую популярность набирает метод удаления нежелательных волос воском или сахарной пастой, однако в последнее время в сети вместо благодарностей за качественно проделанную процедуру появляются жалобы на осложнения.

Дамы рассказывают, что после шугаринга, например, в области верхней губы начинается покраснение, жжение и даже воспаление. Почему это происходит, 5-tv.ru рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

Сегодня существует достаточно много способов удаления нежелательных волос. Самым распространенным и при том бюджетным специалист называет горячий воск или сахарную пасту, то есть шугаринг.

Но, несмотря на кажущуюся простоту, эти методы требуют определенных навыков, ведь во всем есть свои тонкости и нюансы. В том числе, мастеру нужно понимание, какой состав можно использовать при конкретном типе волос.

«При нанесении таких средств вместе с нежелательными волосками удаляется и поверхностный слой кожи — эпидермис. При агрессивном воздействии это повреждение может быть значительным. И такое повреждение может спровоцировать, например, такое заболевание как герпес или герпес-лабиалис, который локализуется на коже и проявляется в виде жжения, болезненности, большой отечности и пузырьков», — объясняет дерматолог.

Еще одним возможным осложнением является фолликулит, представляющий собой не только нарушение целостности кожного покрова, но и инфицирование, например, стафилококком. Последнее зачастую протекает с небольшими гнойниками.

Кроме того, Жовтан называет среди возможных осложнений простой контактный дерматит, вызванный аллергической реакцией на компоненты тех или иных средств.

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