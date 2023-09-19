Коварный силикон: как грудные импланты вызывают сбой в работе иммунитета

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

В СПбГУ у женщин с силиконовыми имплантами нашли нарушение работы иммунитета

Коварный силикон: как грудные импланты вызывают сбой в работе иммунитета

Фото: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler

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Российские медики рекомендовали обладательницам силиконовой груди обследовать состояние щитовидной железы.

Силиконовые грудные импланты могут вызвать у женщины нарушение работы иммунной системы с последующим повреждением щитовидной железы. К такому выводу пришли ученые Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), пишет Газета.ру.

В результате исследования иммунной и эндокринной систем у 106 женщин, перенесших операции на молочных железах, специалисты выявили феномен повышения уровня аутоантител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) — основного регулятора роста и работы щитовидной железы. Причем наблюдался этот феномен только у пациенток с силиконовыми имплантами, тогда как у женщин без имплантов его не было.

«Можно констатировать, что у женщин с имплантатами развивается усиление аутоиммунитета к указанным рецепторам», — заявил основной автор исследования пластический хирург Валерий Золотых.

Отмечается, что повышение уровня аутоантител к рецепторам ТТГ наблюдается при базедовой болезни — аутоиммунном заболевании щитовидной железы. В связи с этим авторы исследовании рекомендуют перед операцией по установке имплантов обследовать состояние щитовидной железы и сдать тест на аутоантитела к ТТГ. Базедову болезнь и аутоиммунный тиреоидит они считают противопоказанием к таким операциям. Также они советуют наблюдать за щитовидной железой в течение полугода после операции.

В свою очередь пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посоветовал женщинам с грудными имплантами менять их раз в десять лет. Он отметил, что импланты имеют свой срок годности и могут в буквальном смысле «испортиться».

Для отслеживания изменений импланта эксперт рекомендовал проводить ультразвуковую диагностику у маммолога. Проблему может определить и сама женщина на ощупь: если силиконовая вставка изменила контур, следует незамедлительно обратиться к специалисту.

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