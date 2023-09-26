Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Сирены воздушной тревоги сейчас звучат в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, опубликовав информацию в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал чиновник.

Спустя десять минут, в 10:47, Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги. Подробностей он не привел.

Днем ранее, 25 сентября, в регионе также работала система оповещения — российские военные отражали ракетную атаку со стороны украинских националистов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью.