Семь украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью

Текущим вечером была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Уточняется, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушная тревога работала в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал об отражении ракетной атаки со стороны националистов. Одна из ракет, предварительно, была сбита в районе аэродрома «Бельбек».