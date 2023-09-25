Семь украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 11 0

Атака была успешно пресечена дежурными средствами ПВО.

Семь украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Текущим вечером была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Уточняется, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено семь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воздушная тревога работала в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал об отражении ракетной атаки со стороны националистов. Одна из ракет, предварительно, была сбита в районе аэродрома «Бельбек».

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