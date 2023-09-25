Развожаев сообщил о сбитой ракете в районе аэродрома в Севастополе
Прежде в городе работала воздушная тревога.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
В Севастополе отражают ракетную атаку со стороны украинских националистов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Предварительно, одна из ракет была сбита в районе аэродрома «Бельбек».
«По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома „Бельбек“. Работа продолжается», — написал Развожаев.
Прежде сообщалось, что в Севастополе работала воздушная тревога, на время которой движение общественного транспорта — морского и наземного — было приостановлено. В настоящее время воздушной тревоги в городе нет, уточнил Развожаев.
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