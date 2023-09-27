Включайте нос: как определить поддельный мед

По каким признакам можно понять, что продукт «липовый»?

Технолог Наталья Третьякова рассказала изданию NEWS.ru, по каким признакам можно определить фальсифицированный мед. Главная черта, которую необходимо взять на вооружение — это запах продукта.

Неприятным и несвойственным меду запахом однозначно обладает поддельное вещество, которое при кристаллизации разделяется на жидкий и более плотный слой. Также отличительным свойством контрафакта является потеря природного аромата при длительном нагревании.

«Незрелый мед имеет жидкую консистенцию, а при кристаллизации будет разделяться на два слоя, жидкий и плотный. Причем соотношение слоев неодинаково — жидкого больше, чем плотного. Фальсифицированный мед обладает неприятным или несвойственным ему запахом: при порче в виде брожения или при длительном нагревании продукт теряет свой природный аромат», — объяснила эксперт.

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