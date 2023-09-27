Включайте нос: как определить поддельный мед

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 17 0

Технолог Третьякова: фальшивый мед обладает неприятным и несвойственным запахом

Включайте нос: как определить поддельный мед

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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По каким признакам можно понять, что продукт «липовый»?

Технолог Наталья Третьякова рассказала изданию NEWS.ru, по каким признакам можно определить фальсифицированный мед. Главная черта, которую необходимо взять на вооружение — это запах продукта.

Неприятным и несвойственным меду запахом однозначно обладает поддельное вещество, которое при кристаллизации разделяется на жидкий и более плотный слой. Также отличительным свойством контрафакта является потеря природного аромата при длительном нагревании.

«Незрелый мед имеет жидкую консистенцию, а при кристаллизации будет разделяться на два слоя, жидкий и плотный. Причем соотношение слоев неодинаково — жидкого больше, чем плотного. Фальсифицированный мед обладает неприятным или несвойственным ему запахом: при порче в виде брожения или при длительном нагревании продукт теряет свой природный аромат», — объяснила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем полезен мед с теплой водой перед сном.

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