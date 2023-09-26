Рецепты одиночества: какие женские комплексы отталкивают мужчин

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 26 0

Психолог Парамонова: женский комплекс Медеи коварнее мужского Отелло

Рецепты одиночества: какие женские комплексы отталкивают мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей

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Как психологические проблемы влияют на выстраивание отношений с противоположным полом и можно ли их исправить?

У мужских комплексов вроде Отелло, Казановы, Дон Жуана и других есть и женские аналоги — они названы в честь героинь античной мифологии. Об этом изданию aif.ru заявила психолог-сексолог Ольга Парамонова.

Комплекс Амазонки

Речь идет о феминистках — они зачастую ненавидят мужчин и используют их только для зачатия. Женщины с комплексом Амазонки независимы и самостоятельны во всех сферах жизни.

И это неплохо, если они могут справиться со всем сами, до тех пор, пока это не станет мужененавистничеством и не выльется в избегание близости с противоположным полом. Такое поведение может быть связано с эмоциональным или физическим насилием со стороны отца, брата, дяди или дедушки, либо их мама всегда показывала ненависть к мужчинам, передавая дочери идею превосходства.

Комплекс Дианы

Женщины с этим комплексом считают целомудрие и свою девственность высшею ценностью. Это своего рода женщина-тиран, предпочитающая в партнеры женоподобного мужчину.

Другие рядом с ней просто не уживаются. Комплекс неполноценности мог развиться у девочки из-за того, что в три года ей никто не объяснил наличие физиологической разницы между ней и мальчиками, а также наличия у всех своего предназначения.

Либо отец-тиран угнетал и подавлял супругу и дочку, которая с детства ненавидела его и мечтала ему отомстить. Во взрослом возрасте женщина пытается компенсировать свою «ущербность» сильным волевым характером: для нее отношения становятся соревнованием, в которых она хочет подчинить самца и не дать ему завоевать себя.

Комплекс Медеи

Комплекс Медеи чем-то напоминает черты Отелло, но он более коварен и жесток. Такие представительницы прекрасного пола не просто ревнуют мужчину, а переносят свою месть на их детей, новую жену бывшего, его родственников.

Она пытается изо всех сил сделать ему больно. Женщина может неосознанно начать ненавидеть ребенка, срывать на нем злость, перекладывать ответственность за то, что у нее не получается создать новые крепкие отношения, либо расти в профессии.

Все комплексы можно объединить под одним названием — филофобия. Ее смысл заключается в боязни близости, любви и отношений.

Человек под любым предлогом отвергает длительные, близкие, глубокие контакты. Психолог отметила, что все перечисленные истории, исходящие из далекого детства, можно проработать и исправить — так есть шанс прожить совершенно другую жизнь, а не повторяющиеся из раза в раз болезненные сценарии.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП самых опасных комплексов мужчин.

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