Пора прощаться: на каких телефонах пропадет WhatsApp*

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 990 0

Разработчик Геллер: обладатели новых смартфонов смогут сохранить WhatsАрp*

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; Личный архив Артема Геллера; 5-tv.ru

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Кого затронет отключение приложения и кому все-таки удастся сохранить доступ?

Приложение WhatsApp* скоро пропадет с экранов некоторых смартфонов. Уже с 24 октября немалая часть пользователей мессенджера не сможет рассылать сообщения, делиться фото и видео.

Главный разработчик сайта президента России Артем Геллер рассказал 5-tv.ru, кто лишится приложения. Так, в первую очередь оно исчезнет со старых смартфонов, которые нельзя будет обновлять, однако печальная участь обойдет стороной владельцев IPhone.

«Все IT-компании на каком-то этапе прекращают поддержку совсем старых продуктов и устаревших устройств, которые не дают развиваться их приложениям. Здесь, похоже, тот же самый случай: если WhatsApp сейчас у вас работает на тех устройствах, которые потенциально с октября не будут поддерживаться, нужно просто не удалять это приложение», — объяснил он.

Чуть ранее сами разработчики приложения называли конкретные марки, которые лишатся WhatsApp уже в самое ближайшее время. Так, под ограничения попадут смартфоны на базе Android 5.0 и выше — ограничения затронут Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, как можно сохранить WhatsApp на телефоне и насколько безопасно будет им пользоваться.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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