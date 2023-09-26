Пора прощаться: на каких телефонах пропадет WhatsApp*

Кого затронет отключение приложения и кому все-таки удастся сохранить доступ?

Приложение WhatsApp* скоро пропадет с экранов некоторых смартфонов. Уже с 24 октября немалая часть пользователей мессенджера не сможет рассылать сообщения, делиться фото и видео.

Главный разработчик сайта президента России Артем Геллер рассказал 5-tv.ru, кто лишится приложения. Так, в первую очередь оно исчезнет со старых смартфонов, которые нельзя будет обновлять, однако печальная участь обойдет стороной владельцев IPhone.

«Все IT-компании на каком-то этапе прекращают поддержку совсем старых продуктов и устаревших устройств, которые не дают развиваться их приложениям. Здесь, похоже, тот же самый случай: если WhatsApp сейчас у вас работает на тех устройствах, которые потенциально с октября не будут поддерживаться, нужно просто не удалять это приложение», — объяснил он.

Чуть ранее сами разработчики приложения называли конкретные марки, которые лишатся WhatsApp уже в самое ближайшее время. Так, под ограничения попадут смартфоны на базе Android 5.0 и выше — ограничения затронут Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, как можно сохранить WhatsApp на телефоне и насколько безопасно будет им пользоваться.

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