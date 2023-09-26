«Неопытный дипломат»: Лавров назвал хамством слова главы МИД Финляндии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 62 0

Лавров назвал хамством слова главы МИД Финляндии о санкциях и русских

«Неопытный дипломат»: Лавров назвал хамством слова главы МИД Финляндии

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Прежде она признала, что санкции нацелены на обычных граждан России.

Глава МИД Сергей Лавров, комментируя заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о санкциях в отношении россиян, назвал ее «неопытным дипломатом».

«Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну, что Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики антироссийской, русофобской кампании Запада», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с коллегой из Туниса Набилем Аммаром.

Прежде Валтонен признала, что антироссийские санкции были нацелены, в том числе на обычных людей, а не только бизнес и политиков. Кроме того, по ее словам, у Хельсинки нет другого выхода.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, власти Кишинева делают ошибку, отворачиваясь от Москвы.

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