УЕФА допустил до международных соревнований российских игроков до 17 лет

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Союз ассоциаций решил не наказывать детей за «действия взрослых».

УЕФА допустил до международных соревнований российских игроков до 17 лет

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил российские сборные среди игроков до 17 лет до участия в международных соревнованиях в текущем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

В заявлении отмечается, что дети не должны нести ответственность за «действия взрослых». Футбол же должен оставаться посланником надежды и мира.

В УЕФА назвали прискорбным, что российские дети лишены возможности участвовать в соревнованиях международного уровня. В связи с этим в союзе ассоциаций пересмотрели решение об отстранении российских сборных на фоне начала спецоперации. Теперь российским командам несовершеннолетних игроков снова можно будет соревноваться. По крайней мере, до конца текущего сезона.

«Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна», — указано в сообщении.

В УЕФА добавили, что исполком направил администрации союза обращение с просьбой найти техническое решение, способствующее восстановлению игроков даже после проведенной жеребьевки. Речь идет как о мальчиках, так и о девочках в возрасте до 17 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, когда сборная РФ по футболу вернется к соревнованиям.

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