Стало известно, когда сборная РФ по футболу вернется к соревнованиям

Президент УЕФА выразил сожаление, что организации пришлось прервать сотрудничество с российской компанией.

Российские спортивные сборные и футбольные клубы не получили допуск к соревнованиям в Европе до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине (СВО). Об этом сообщил изданию Sportklub президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Россия вернется в (европейский) футбол только после окончания ситуации на Украине», — сообщил он.

Весной 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) решили убрать все российские клубы из соревнований, которые подконтрольны этим организациям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России по футболу проиграла команде Египта.