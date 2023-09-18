Стало известно, когда сборная РФ по футболу вернется к соревнованиям

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Глава УЕФА Чеферин: сборная РФ по футболу вернется к соревнованиям после СВО

Стало известно, когда сборная РФ по футболу вернется к соревнованиям

Фото: www.globallookpress.com / alphaspirit

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Тема:
Лига чемпионов УЕФА

Президент УЕФА выразил сожаление, что организации пришлось прервать сотрудничество с российской компанией.

Российские спортивные сборные и футбольные клубы не получили допуск к соревнованиям в Европе до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине (СВО). Об этом сообщил изданию Sportklub президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Россия вернется в (европейский) футбол только после окончания ситуации на Украине», — сообщил он.

Весной 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) решили убрать все российские клубы из соревнований, которые подконтрольны этим организациям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России по футболу проиграла команде Египта. 

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