Стало известно, когда сборная РФ по футболу вернется к соревнованиям

Глава УЕФА Чеферин: сборная РФ по футболу вернется к соревнованиям после СВО
Фото: www.globallookpress.com / alphaspirit
Президент УЕФА выразил сожаление, что организации пришлось прервать сотрудничество с российской компанией.
Российские спортивные сборные и футбольные клубы не получили допуск к соревнованиям в Европе до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине (СВО). Об этом сообщил изданию Sportklub президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Россия вернется в (европейский) футбол только после окончания ситуации на Украине», — сообщил он.
Весной 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) решили убрать все российские клубы из соревнований, которые подконтрольны этим организациям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России по футболу проиграла команде Египта.
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