В Смоленске открыли памятник постовому милиционеру Викторину Курицыну

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Монумент установлен на Большой Советской улице, где в свое время он нес службу.

Фото, видео: МВД РФ; 5-tv.ru

В Смоленске состоялось торжественное открытие памятника участнику партизанского движения Великой Отечественной войны и постовому советской милиции сержанту Викторину Курицыну.

Идея создания монумента принадлежит члену Общественного совета при МВД России, доктору исторических наук Наталии Нарочницкой. Она предложила увековечить память постового еще в 2020-м. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев инициативу поддержал.

«Проект чудесный, который погружает нас в эпоху окончания войны, изгнания фашистов, эти первые дни, годы, месяцы жизни, когда не ходит транспорт, но уже стоит участковый», — отметила Нарочницкая.

С 1943 года постовой Викторин Курицын на протяжении 12 лет нес службу в Смоленске на Большой Советской улице под историческими часами. Именно там и установлен памятник.

Курицын был не только ответственным милиционером, но и отзывчивым человеком. Так, к нему часто обращались граждане, которые назначали встречу друг с другом под этими часами, но по каким-либо причинам увидеться не получалось. Они просили Курицына передать записки своим близким. Постовой помогал людям. Для этого даже нашил внутри шинели карманы для хранения писем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире Службы внешней разведки.

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