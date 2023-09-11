Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире Службы внешней разведки

Памятник советскому государственному деятелю, основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому открыли на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) в московском районе Ясенево. Видео торжественной церемонии появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В открытия монумента принял участие директор СВР Сергей Нарышкин. В своей речи он отметил, что образ председателя ВЧК стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу.

«Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стал значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны», — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что Дзержинский остался до конца верен своим идеалам, мечтая создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости.

Также глава СВР отметил, что новая скульптура стала уменьшенной копией знаменитого памятника Дзержинскому, установленного на Лубянской площади Москвы в 1958 году.

«По нашей просьбе талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ рыцаря революции, созданный ранее выдающимся советским скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем», — сказал Нарышкин.

Памятник Дзержинскому на Лубянской площади был демонтирован после попытки государственного переворота в СССР («Августовский путч») 22 августа 1991 года, когда протестующие попытались снести монумент собственными силами. Моссовет принял решение убрать памятник из опасений, что многотонная скульптура, если манифестанты ее все же столкнут, повредит конструкции станции метро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ обнародовала письмо Феликса Дзержинского о следящих за Иосифом Сталиным агентах.