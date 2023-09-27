Профессиональное признание: в Москве наградили победителей и призеров конкурса «Артмастерс»

Кириенко, в свою очередь, подчеркнул, что выпускники проекта уже успешно реализовывают свой творческий потенциал.

В Москве сегодня назвали победителей и призеров «Артмастерс». Это соревнования для людей творческих профессий. В первую очередь, в сфере цифрового искусства.

Это отличный шанс громко заявить о себе, представить собственный проект на суд профессионалов и услышать свое имя на красивой церемонии в Бетховенском зале Большого театра! 60 человек могут теперь гордиться новым достижением.

«За несколько лет существования „Артмастерс“ уже практически не существует ни одного значимого события в сфере культуры и искусства в нашей стране, в котором бы не приняли участия выпускники, финалисты и победители „Артмастерс“. Все кинопремьеры, почти все новые спектакли, все прорывные творческие культурные события, — вы уже блестяще реализовываете свой творческий потенциал», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кириенко наградил победителей интеллектуального конкурса «Лига знаний».