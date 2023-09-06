Кириенко наградил победителей интеллектуального конкурса «Лига знаний»

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В нем участвовали сотни школьников и студентов со всей России.

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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В Москве прошел финал турнира «Лига Знаний: школы и колледжи». В нем участвовали сотни школьников и студентов со всей России.

Ребята продемонстрировали свою эрудицию, отвечая на вопросы о культуре, географии, истории, научных и спортивных достижениях страны — с заданиями они справились успешно. Победителей поздравил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«В этом времени возможностей знания становятся не просто силой, не просто оружием в борьбе, которая ведется против нашей страны, и в защите ее интересов. <…> Главное, что вы умеете учиться, находить и осваивать новые знания, и это будет всегда вашим главным конкурентным преимуществом», — отметил чиновник.

Первые места заняли команды из Пермского края, Саратовской области и Хакасии. Интеллектуальный турнир помог участникам не только отточить командные навыки и найти новых друзей, но и определиться с дальнейшим выбором профессий. В играх приняли участие более 400 тысяч человек.

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