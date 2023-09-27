Только для элиты: ТОП-7 самых дорогих видов спорта

За какими занятиями проводят время богатые люди?

В мире существует множество видов спорта — но есть те, которыми заниматься очень дорого. Такие хобби могут позволить себе только богатые, ну или же чересчур талантливые люди.

Автоспорт

Он бывает разным: кто-то просто любит устроить нелегальный заезд по ночному городу, другие участвуют в гонках NASCAR. Но, безусловно, самое популярное направление — это «Формула-1».

Легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер участвовал в этом виде спорта и был лучшим в свое время. Но в 2013-м он получил черепно-мозговую травму на горнолыжном курорте в Альпах, затем его карьера оборвалась.

Разные виды гонок заслужили свою минуту славы в поп-культуре. NASCAR — это мультфильм «Тачки», известная серия игр Need for Speed также посвящена гонкам.

Ну и, естественно, куда без кинокартины «Форсаж». Актер Вин Дизель очень любит автомобили, так же как и его покойный коллега по цеху Пол Уокер, который как раз погиб в результате аварии.

Льюис Хэмилтон — британский автогонщик команды Формулы-1 Mercedes. www.globallookpress.com / IMAGO/ DPPI

Большой теннис

Грандиозную славу большому теннису в России принес первый президент страны Борис Ельцин. Политик следил за успехами всех российских представителей в этом виде спорта.

Он даже мог встать посреди ночи, чтобы посмотреть Australian Open. Особенно президент любил некогда первую ракетку мира Евгения Кафельникова.

В свое время он даже подарил ему часы на день рождения. Большой теннис уже более 100 лет удерживает за собой статус самой коммерческой и высокооплачиваемой игры.

Теннисом увлекаются многие самые успешные люди планеты. А в 2023 году атлет Роджер Федерер занял девятую строчку в списке самых богатых спортсменов в мире по версии журнала Forbes.

Даниил Медведев — российский теннисист. www.globallookpress.com / Liu Jie

Гольф

Гольф — этот спорт ассоциируется с элитарностью и тратами. Для начала нужно купить форму, несколько клюшек, оплатить услуги помощника, арендовать гольф-кар, да и сам участок для игры.

Но престижность этого спорта заключается в другом. А именно в закрытых клубах, в которые могут попасть только очень богатые люди, имеющие широкие связи.

Стоимость членской карты стоит от 30 тысяч до 125 тысяч долларов. Интерес к гольфу был и остается у очень многих известных людей.

К примеру, у бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и у экс-президента США Дональда Трампа. А Гарет Бэйл, который выступал за Real Madrid, и вовсе после завершения футбольной карьеры профессионально взялся за гольф.





Гарет Бэйл — экс-нападающий Real Madrid после завершение футбольной карьеры дебютировал в профессиональном гольфе. www.globallookpress.com / Christian Kunz

Парусный спорт

Парусный спорт, он же яхтинг. Одно название говорит о том, что главный атрибут этого увлечения стоит очень дорого.

Даже арендовать судно может быть дорого. Средняя цена в Москве равна 25 тысячи рублей.

А вот собственная яхта может стоить от 50 тысяч долларов. И это еще дешево: они так же как и любой транспорт нуждаются в обслуживании, а это тоже стоит денег.

Яхтинг — это увлечение аристократии. Например, тренд на этот спорт в Великобритании задал король Карл II.

Первой страной, где начали заниматься этим видом спорта, стала Голландия. www.globallookpress.com / Chen Bin

Стрельба из лука

Профессиональная стрельба из лука — этот вид спорта переносит нас в далекое прошлое. Ведь это оружие появилось более десяти тысяч лет назад.

Интересно, что регламентированных правил в этом спорте нет до сих пор. Каждый стреляет так, как ему удобно.

Настоящий талант к луку открыла для себя актриса Кира Найтли во время съемок фильма «Король Артур». Она за считанные дни освоила искусство стрельбы.

Актер Николас Кейдж, так же как и его коллега, открыл в себе умение пользоваться луков во время съемок. Он тогда работал над фильмом «Синоптик».

«Вообще-то у меня мало природных талантов. Впервые я нашел себе занятие, которое, наряду с актерской игрой, приносит мне такое огромное удовольствие», — заявлял Кейдж.

Лук, так же как и автомобили, очень сильно отложился в памяти людей благодаря поп-культуре. Такие яркие персонажи, как Леголас из «Властелина колец», Китнисс Эвердин из «Голодных игр», Клинт Бартон из «Мстителей» пользовались этим оружием.

Первый спорт, до которого допустили женщин. © РИА Новости / Павел Бедняков

Конный спорт

Конный спорт такой же обширный, как и автогонки. В нем есть скачки, поло, драйвинг и еще много категорий.

Конечно же, в особенности выделяется конное поло. Этот вид спорта считается королевским.

Легендарный премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в свое время говорил: «Умение играть в поло — это пропуск в высший свет». Чтобы начать заниматься этим спортом, нужно очень сильно раскошелиться.

Минимум для игры нужен один скакун. Стоимость подходящего колеблется в районе 50 тысяч долларов.

Но вот только чтобы победить во время игры, нужно менять лошадей. Поэтому профессиональные игроки содержат минимум шесть таких животных.

Покойная британская королева Елизавета II была большой фанаткой конного спорта. Она и сама ездила на лошади практически до самой смерти.

Королева Елизавета II продолжала ездить верхом до конца жизни. www.globallookpress.com / White House

Высший пилотаж

Авиаспорт стал особо популярен в последние десять лет. Это хобби выбирают для себя состоятельные люди.

Одним из первых к этому виду спорта пришел актер Том Круз. Еще в 1994 году он получил лицензию пилота.

Актер умеет выполнять трюки высшего пилотажа. Среди них — бочка, штопор и мертвая петля.

А в его коллекции есть истребитель времен Второй мировой войны North American P-51 Mustang. Этот спорт — элитный благодаря своей внушительной цене.

Спортивный самолет стоит от 30 до 300 тысяч долларов. Также в траты стоит записать обслуживание воздушного судна и занятия с тренером.

Авиаспорт улучшает координацию и концентрацию. © РИА Новости / Владимир Астапкович

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