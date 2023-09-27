Российские военные за сутки отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 31 0

Киевский режим понес существенные потери в живой силе и технике.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы отразили за сутки десять атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны, приводя данные из зоны спецоперации.

Уточняется, что попытки атаки предпринимали штурмовые группы 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Однако все они были отбиты — в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой народной республики (ДНР).

«За сутки боевых действий потери противника составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Заря Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ», — добавляется в сообщении Минобороны.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские гранатометчики уничтожили несколько групп ВСУ на купянском направлении.

Тема:
Спецоперация
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