Роскошные формы: Деми Мур показала манящую фигуру на видео

60-летняя звезда продефилировала в облегающем красном платье.

Актриса Деми Мур продемонстрировала роскошные формы на последнем видеоролике в личном блоге. Об этом сообщает издание utro.ru.

Звезда прошлась буквально летящей походкой, словно по подиуму, в обтягивающем платье макси, в котором сделан акцент на утонченной подтянутой фигуре. Она явно показала, как преобразилось ее лицо после недавней пластической операции, однозначно омолодившей звезду.

Мур в своем возрасте является обладательницей поистине модельной внешности. Всем известно, что она тщательно следит за своей фигурой - для этого актриса занимается спортом и правильно питается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Брюса Уиллиса впервые раскрыла свой страшный диагноз. Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис опубликовала в сети первые снимки после четырех лет борьбы с анорексией.