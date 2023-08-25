«Не хотела говорить»: дочь Брюса Уиллиса впервые раскрыла свой страшный диагноз

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 38 0

Дочь Брюса Уиллиса рассказала о борьбе с анорексией

«Не хотела говорить»: дочь Брюса Уиллиса впервые раскрыла свой страшный диагноз

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Читайте нас в: Дзен Новости

Наследница звезды рассказала о тяжелом расстройстве, которое она скрывала четыре года.

Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис опубликовала в сети первые снимки после четырех лет борьбы с анорексией. Она отметила, что наблюдалась в стационаре в Малибу.

Годами наследница звездной пары пыталась справиться с расстройством пищевого поведения и депрессией. В настоящее время ей 29 лет.

Первые снимки дочери актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур после четырех лет борьбы с анорексиейПервые снимки дочери актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур после четырех лет борьбы с анорексией. Фото: Instagram* / Buuski

«Последние четыре года я страдала нервной анорексией, о которой не хотела говорить. Посмотрите на мое здоровое тело!» — говорит Таллула.

Подписчики активно поддержали девушку в комментариях.

«Это очень важно. Спасибо за честность в этой теме. Многие должны знать, что от этого заболевания можно вылечиться и жить полноценной жизнью», — написали пользователи сети.

Известно, что Мур и Уиллис были вместе до 1998 года, а в 2000-м они развелись. Пара познакомилась на премьере фильма «Слежка», у них родились три дочери.

Ранее 5-tv.ru писал, что жених сбежал от дочери Уиллиса, узнав о диагнозе будущего тестя.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.40
-0.04 102.47
0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 августа по...

Последние новости

19:50
Работа ювелиров: российский FPV-дрон ликвидировал украинскую САУ
19:46
СК продолжает расследование крушения самолета в Тверской области
19:42
«Это станет очевидным»: как умрет принцесса Диана в сериале «Корона»
19:35
Бегут от проблем: Сябитова предрекла молодежи в России незавидное будущее
19:24
Певца Лиама Пейна из группы One Direction госпитализировали с почечной инфекцией
19:21
Он не унывает: что происходит с Трампом после визита в тюрьму

Сейчас читают

«Перерезать и установить»: почему бои за Работино идут уже несколько месяцев
«Чтобы сил хватило»: Шпица раскрыла главный секрет счастливого брака
Не впадать в уныние: прогноз Таро на неделю с 28 августа по 3 сентября
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России