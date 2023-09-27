Будут гореть: российский боец раскрыл слабые места танков Abrams

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 366 0

Боец с позывным «Жук» рассказал о слабых местах танков Abrams

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Armer; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В чем американские машины уступает российским?

У поставленных Украине американских танков Abrams есть множество уязвимых мест. Об этом рассказал 5-tv.ru командир взвода с позывным «Жук».

По словам бойца, при сравнении танков России и США последние заметно уступают по всем критериям. Их главный недостаток — огромная масса. Из-за этого они не смогут показать свою эффективность во время осенней распутицы. Тяжелые машины попросту увязнут в грязи.

«Видно на плакате борта, отмеченные красным цветом. Также у них есть очень большой люфт, между корпусом и башней, где больше вероятность, что снаряд пробьет и поразит цель. Боекомплект у танка находится в задней части башни. Кормовая ниша башни также очень уязвима», — объяснил «Жук».

Боец добавил, что из-за высоты танк легко подстрелить. В то же время российские машины значительно ниже западных образцов.

«Мы не боимся этих Abrams. Мы всегда готовы выехать и разнести технику противника. Это железо, которое горит, даже недавно считавшийся непобедимым британский Challenger. Российская артиллерия все равно его уничтожила», — отметил командир.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы намерены отправить Украине 31 танк Abrams. Сейчас Киев получил только половину от обещанного количества.

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