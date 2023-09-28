Музыки будет больше: Анна Асти открыла собственный лейбл

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 11 0

Анна Асти открыла собственный музыкальный лейбл Fenix Music

Музыки будет больше: Анна Асти открыла собственный лейбл

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Его возглавит бывший коммерческий директор Universal Music Group.

Популярная российская певица Анна Асти объявила об открытии собственного музыкального лейбла под названием Fenix Music. Пресс-релиз появился в распоряжении 5-tv.ru.

В документе отмечается, что при сотрудничестве с лейблом артисты будут получать помощь от квалифицированных специалистов на всех творческих этапах.

Пост руководителя займет Сергей Красненко, который ранее работал на должности коммерческого директора в Universal Music Group. Сейчас лейбл располагает правами на композиции таких артистов, как Элджей, Лолита, ST, Shortраris, RSAC и многих других.

«Команда — это то, что делает тебя сильнее, а твой талант ярче! Я безумно благодарна профессионалам, а теперь уже партнерам», — отметила Анна Асти.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Асти может сорваться на свою команду. По словам артистки, порой она капризничает из-за мелочей.

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