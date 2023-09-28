Автомобилисты будут рады: цены на бензин в России стабилизируются

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Алексей Панков
Алексей Панков 19 0

Аналитик Фролов: цены на бензин стабилизируются в районе 50 рублей

Автомобилисты будут рады: цены на бензин в России стабилизируются

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Когда ждать снижения стоимости топлива?

Цена за литр 92-бензина зафиксируется на уровне в 50 рублей. Таким мнением с URA.RU поделился Александр Фролов — заместитель гендиректора Института национальной энергетики.

По его словам, сейчас в Москве за литр 92 бензина в крупных сетях просят около 50 рублей, а на независимых заправках — от 56 до 58 рублей. Когда биржевые котировки на дизельное топливо и бензин нормализуются, избыточное подорожание сократится.

«Скорее всего, средние цены просто придут к тем уровням, которые диктуются сейчас крупными федеральными сетями», — отметил Фролов.

Однако автолюбителям еще какое-то время придется подождать. Сейчас владельцы заправок не могут снизить цены, так как в таком случае будут торговать в минус.

Путин потребовал разобраться с ценами на бензин и дизель: «Нужен результат»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин потребовал нормализовать цены на топливо. Он напомнил, что внутренний рынок должен быть в приоритете.

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