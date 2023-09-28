Поручение правительству дано: когда подешевеет бензин и дизель в России

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Путин потребовал от правительства разобраться с ценами на бензин и дизтопливо

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Накануне Путин потребовал нормализовать ситуацию с ценами на топливо.

Нормализовать ситуацию с ценами на топливо потребовал Владимир Путин на совещании с министрами. Президент без всякой иронии назвал нефтяных гигантов курицей, которая несет золотые яйца в бюджет России.

И снова напомнил — внутренний рынок должен быть всегда в приоритете. Станут ли бензин и дизель дешевле — узнал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

«Оснований для озабоченности нет»: что будет с ценами на бензин в России

Прежде стало известно, что правительство на время решило ограничить экспорт бензина и дизеля. Биржевая стоимость топлива с лета не раз обновляла рекорды. К примеру, свердловские чиновники и фермеры даже обратились в антимонопольную службу — в этом регионе бензин и дизель подорожали на 35% за последние два месяца.

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