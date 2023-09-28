Мощный взрыв на складе в Ташкенте: хронология событий

В ночь с 27 на 28 сентября в Ташкенте прогремел мощный взрыв. Он сотряс весь город — пожарные до сих пор борются с огнем, который охватил уже около трех тысяч квадратных метров.

Что произошло на складе в Ташкенте

В 2:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве на складе в Сергелийском районе города. В результате взрыва вспыхнул крупный пожар, локализовать который пожарным удалось спустя два часа.

«Сотрудники продолжают тушить пожар. Ситуация полностью под контролем. В результате быстрых действий спасателей площадь возгорания сокращается», — сообщили в МЧС Узбекистана.

Позже стало известно, что пожар повредил одну из станций метро, расположенных рядом со складом. Ущерб зафиксировали на части станции надземной кольцевой линии. В пресс-службе городского метрополитена сообщили, что произошедшее не изменило график движения поездов.

Причина взрыва на складе в Ташкенте

В соцсетях появилась версия, что взрыв произошел из-за авиакатастрофы. Эту информацию опровергли сотрудники МЧС.

«В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что причиной инцидента в Сергелийском районе стала авиакатастрофа. Это не правда», — написали в пресс-службе.

Так, предварительной причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на таможенном складе. Об этом пишет Mash.

По словам источника, от склада почти ничего не осталось — такой мощный был взрыв. Ущерб устанавливается. Также на месте работают медики.

Пострадавшие при взрыве на складе в Ташкенте

В Минздраве Узбекистана сообщается о 163 пострадавших. Ими занимаются врачи скорой помощи. Подробностей о состоянии людей пока нет.

Также, по официальным данным, в результате трагедии погиб 15-летний школьник. Предварительно, на подростка во время взрыва упала оконная рама.

Спасатели продолжают бороться с огнем на территории склада и разбирать завалы на улице города. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий мощного взрыва в Ташкенте.