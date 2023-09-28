Опубликованы кадры последствий мощного взрыва в Ташкенте

Мощный взрыв на складе в Ташкенте случился из-за удара молнии. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, снятые местными жителями.

В пресс-службе МВД страны рассказали, что в ночь с 27 на 28 сентября около 3:00 утра по местному времени в помещение, принадлежащее ООО «Интер Логистика», ударила молния. Произошел сильный взрыв, за которым последовал большой пожар.

Сейчас спасатели устанавливают площадь возгорания и число пострадавших. В министерства здравоохранения Узбекистана подчеркнули, что им оказывается необходимая помощь. При этом серьезных травм у пострадавших не фиксируется.

«Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области», — отметили в Минздраве.

Ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.

На парковке около столичного ТЦ дотла сгорел внедорожник

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы ощущали взрывную волну на расстоянии в 30 километров. А в близлежащих домах она и вовсе выбила окна и двери.