Опубликованы кадры последствий мощного взрыва в Ташкенте

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 96 0

Названа официальная причина ЧП на территории складов, где начался сильный пожар.

Фото, видео: www.globallookpress.com / René Priebe; 5-tv.ru

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Мощный взрыв на складе в Ташкенте случился из-за удара молнии. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, снятые местными жителями.

В пресс-службе МВД страны рассказали, что в ночь с 27 на 28 сентября около 3:00 утра по местному времени в помещение, принадлежащее ООО «Интер Логистика», ударила молния. Произошел сильный взрыв, за которым последовал большой пожар.

Сейчас спасатели устанавливают площадь возгорания и число пострадавших. В министерства здравоохранения Узбекистана подчеркнули, что им оказывается необходимая помощь. При этом серьезных травм у пострадавших не фиксируется.

«Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области», — отметили в Минздраве.

Ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы ощущали взрывную волну на расстоянии в 30 километров. А в близлежащих домах она и вовсе выбила окна и двери.

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