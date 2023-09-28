Не смогли выбраться: трагедия произошла на трассе в Башкирии

Одному из участников аварии потребовалась срочная госпитализация.

Еще одна трагедия произошла на трассе в Башкирии — там столкнулись фура и две легковушки. Одна машина от удара загорелась — водитель и пассажир оказались зажаты в салоне и не смогли выбраться.

Серьезно пострадал водитель второго легкового автомобиля. Очевидцы помогли ему выбраться из салона, после мужчину госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на парковке торгового центра «Колумбус» в Москве сгорел дотла внедорожник Geely Tugella. Автомобиль китайского бренда воспламенился после внезапного взрыва в двигателе.

Авто было куплено всего два месяца назад. Его владелец теперь намерен добиваться компенсации от производителя.