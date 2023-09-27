На парковке около столичного ТЦ дотла сгорел внедорожник

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 30 0

У ТЦ «Колумбус» в Москве дотла сгорел автомобиль

На парковке около столичного ТЦ дотла сгорел внедорожник

Фото: www.globallookpress.com / Gene Blevins; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

У машины взорвался двигатель.

На парковке торгового центра «Колумбус» в Москве сгорел дотла внедорожник Geely Tugella. Автомобиль китайского бренда воспламенился после внезапного взрыва в двигателе. Как сообщает Telegram-канал Mash, авто было куплено всего два месяца назад, а его владелец теперь намерен добиваться компенсации от производителя.

Напомним, что недавно в результате обрушения труб на подземной парковке ЖК «Хорошевский» было повреждено несколько десятков иномарок. Машины таких элитных марок, как Mercedes-Benz и Porsche оказались заблокированы под землей, а их владельцы были не в состоянии добраться до них. В результате ЧП никто из людей не пострадал, однако ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушку зажало в искореженном салоне автомобиля после массового ДТП.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
Трем знакам будет не до шуток в коридоре затмений: гороскоп на октябрь 20...

Последние новости

22:07
Копия мамы: Дмитрий Шепелев вывел в свет десятилетнего сына Жанны Фриске
21:55
«Ситуация тревожная»: чем обернется для Бони ее попытка заработать в Telegram
21:42
В Петербурге прохожая спасла девушек от вооруженных ножами мигрантов
21:30
В Дагестане застрелили полицейского
21:17
На парковке около столичного ТЦ дотла сгорел внедорожник
21:08
Море цветов и белые голуби: как прошла церемония открытия памятника Борису Моисееву

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России