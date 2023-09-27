На парковке около столичного ТЦ дотла сгорел внедорожник

У машины взорвался двигатель.

На парковке торгового центра «Колумбус» в Москве сгорел дотла внедорожник Geely Tugella. Автомобиль китайского бренда воспламенился после внезапного взрыва в двигателе. Как сообщает Telegram-канал Mash, авто было куплено всего два месяца назад, а его владелец теперь намерен добиваться компенсации от производителя.

Напомним, что недавно в результате обрушения труб на подземной парковке ЖК «Хорошевский» было повреждено несколько десятков иномарок. Машины таких элитных марок, как Mercedes-Benz и Porsche оказались заблокированы под землей, а их владельцы были не в состоянии добраться до них. В результате ЧП никто из людей не пострадал, однако ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушку зажало в искореженном салоне автомобиля после массового ДТП.