Ни капли стеснения: Самойлова показала себя обнаженной в душе

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 26 0

Оксана Самойлова показала себя обнаженной в душе

Ни капли стеснения: Самойлова показала себя обнаженной в душе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Жена рэпера Джигана показала подписчикам свои утренние ритуалы. Как фолловеры отреагировали?

Модель и блогер Оксана Самойлова опубликовала в личном блоге видео, на котором принимает душ в прозрачной кабинке. Сама звезда полностью без одежды. Конечно, поклонников сильно шокировать не стала — немного подразмыла фон, но очертания ее фигуры все равно прекрасно видно.

Так супруга Джигана показала фанатам свои утренние ритуалы — душ, гигиена зубов и косметические процедуры (маска для лица, сыворотки для волос и прочее).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Самойлова пришла на школьную линейку детей с торчащими из-под штанов трусами. При этом знаменитость решила не оставлять ситуацию без комментариев. Она поделилась своим мнением в личном блоге. Объяснила это так — «Не люблю стиль „женщина“».

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