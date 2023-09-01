«Просто не люблю»: Самойлова пришла на линейку с торчащими из-под штанов трусами

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 5 331 0

Самойлова пришла на школьную линейку с торчащим из-под штанов нижним бельем

«Просто не люблю»: Самойлова пришла на линейку с торчащими из-под штанов трусами

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Блогер считает, что она просто придерживается своего личного стиля.

Многие звездные родители в День знаний отвели своих детей на линейку в школу. Исключением не стала и блогер Оксана Самойлова, приведшая на праздник троих дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

Однако ее наряд получился весьма неоднозначным. Звезда надела бежевый брючный костюм с коротким топом.

Вот только молнию на нижней части комплекта она застегнуть «забыла», выставив на показ белоснежное нижнее белье. Фото Самойловой тут же появились в социальных сетях, и поклонники поспешили осудить ее за провокационный образ.

При этом знаменитость решила не оставлять ситуацию без комментариев. Она поделилась своим мнением в личном блоге.

«Просто не люблю стиль „женщина, не подскажете, как пройти“. И слава Богу, что вы так не одеваетесь и не позволяете себе такого», — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова угодила в клинику из-за проблем с психикой.

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