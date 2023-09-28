Путин обсудил с президентом Южного Судана перспективы экономических отношений

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

У стран уже есть хорошие наработки. Каких их будут развивать?

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с южносуданским коллегой Салвой Кииром обсудил перспективы развития экономических отношений. Российский лидер отметил, что сторонам еще предстоит много работать, однако и на данном этапе есть хорошие наработки.

«У нас много хороших возможностей в самых разных областях», — прокомментировал Путин.

Речь идет, в том числе о наработках в сфере энергетики. Российская команда планирует совестное строительство нефтеперерабатывающего завода в Южном Судане.

Путин обратил внимание, что в прошлом году между странами наблюдался некоторый спад товарооборота, однако текущий год продемонстрировал положительную динамику.

Лидеры выразили готовность развивать торгово-экономические связи. Кроме прочего, они обсудили вопросы региональной и международной повесток.

Путин и Киир встретились в Москве. Президент Южного Судана прибыл в Россию с визитом впервые с 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обсудил с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым ситуацию в зоне СВО.

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