«Зачем к мужикам-то моим лезть?» — Наталья Штурм обвинила Боню в воровстве идей

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 19 0

Наталья Штурм обвинила Викторию Боню в краже идей пластики

«Зачем к мужикам-то моим лезть?» — Наталья Штурм обвинила Боню в воровстве идей

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Кажется, между двумя знаменитостями назревает скандал.

Певица Наталья Штурм оставила в личном блоге едкое послание блогеру Виктории Боне, обвинив ее в краже идеи для пластической операции. Более того, она посоветовала ей не лезть к ее мужчинам.

«Сначала Боня стырила у меня идею „честной пластики“, — я показала весь процесс до, — саму операцию и восстановление! Моя операция, напомню, была 9 августа. Потом я раскрыла тему про интимную пластику (лабиопластику). Боня тут как тут с той же темой. Но зачем к мужикам-то моим лезть?!» — возмутилась исполнительница.

Артистка добавила, что у ее бойфренда «нет денег», там «уже пусто». Боня, пишет Штурм, могла бы и «сама сообразить».

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем обернется для Бони ее попытка заработать в Telegram. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы, если ее действия сочтут мошенничеством.

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